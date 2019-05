Valve представила гарнитуру виртуальной реальности Index

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Американская компания Valve Corporation представила игровую гарнитуру виртуальной реальности Index. Предварительный заказ устройства доступен в онлайн-сервисе Valve Steam.

Поставки нового устройства от Valve начнутся 29 июня 2019 года. В комплект Valve Index входят шлем, контроллеры и две базовые станции. Внутри шлема расположены два жидкокристаллических дисплея с разрешением 1440×1600 и частотой 120 Гц, а также динамики.

Стоимость полного комплекта составит 1080 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле представители японской компании Nintendo заявили, что игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild на приставке Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности.

