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СМИ: Lexus планирует к выпуску новую компактную модель в 2021 году

Техника

Новую модель планируется построить на платформе TNGA

Токио, 1 мая 2019, 13:21 — REGNUM  Компания Lexus выпустит на рынок в 2021 году новую компактную модель, сообщает 1 мая портал OA.News.

Согласно данным издания, с таким заявлением выступил руководитель европейского отделения компании Паскаль Рух.

Новую модель планируется построить на платформе TNGA. Также, по мнению экспертов, новая машина не обязательно будет хэтчбеком, а вполне может быть выпущен внедорожником.

Кроме этого, известно, что новая модель станет первым электромобилем в модельном ряду Lexus.

Габариты нового автомобиля не разглашаются и известно только, что он будет меньше модели UX, обладающей габаритами 4495 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1540 мм высоту в, при колесной базе в 2640 мм.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Land Rover сообщила о том, что она приступила к завершающим тестам модели Land Rover Defender.

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Автопром
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