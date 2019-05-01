Вашингтон, США, , 12:49 — REGNUM

В первом квартале 2019 года объём мировых продаж полупроводниковых устройств составил $96,8 млрд, что на 15,5% меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

Отмечается, что по сравнению с первым кварталом 2018 года поставки полупроводниковых устройств упали на 13%. В годовом исчислении поставки снизились на всех региональных рынках: на 6,8% в Европе, на 9,4% в Китае, на 11,1% в Японии и на 26,6% в Америке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта эксперты компании IC Insights, специализирующейся на анализе рынка полупроводниковой промышленности, представили отчёт, согласно которому общий объём рынка полупроводниковых устройств в 2019 году сократится на 7%.