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Роскосмос представит макет лунной базы на авиасалоне Ле-Бурже

Техника

Авиасалон откроется 17 июня

Москва, 1 мая 2019, 12:43 — REGNUM  Госкорпорация «Роскосмос» представит макет инфраструктуры пилотируемых лунных экспедиций на международном авиационно-космическом салоне «International Paris Air Show Le Bourget 2019». Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные 30 апреля на сайте госзакупок.

Техническое задание на оказание услуг по организации экспозиции предполагает, что стенд Роскосмоса на международном авиасалоне будет состоять из нескольких блоков. В частности, на стенде будет представлен макет наземной инфраструктуры с ракетами-носителями, макеты спутников дистанционного зондирования Земли и «участок лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций».

Также на стенде Роскосмоса будет организована трансляция пуска совместной российско-германской орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».

Отметим, авиакосмический салон «International Paris Air Show Le Bourget 2019» пройдёт с 17 по 23 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля представитель НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что запуск астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» назначен на 21 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Телескоп «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня

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Космические полеты, аппараты и исследования
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