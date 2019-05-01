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В Microsoft составили рейтинг популярности голосовых помощников

Техника

Самыми распространёнными оказались помощники Siri и Google Assistant

Вашингтон, 1 мая 2019, 11:39 — REGNUM  Команда поисковой системы Bing американской компании Mircosoft провела социологическое исследование, чтобы составить рейтинг популярности голосовых помощников. Отчёт опубликован в блоге Microsoft.

В опросе приняло участие более 2 тысяч пользователей голосовых помощников из США, Великобритании, Канады, Австралии и Индонезии.

72% опрошенных сообщили, что используют голосовой помощник в «умных колонках», 35% пользуются голосовым помощником при управлении системами «умного дома», 36% — в системах Smart TV.

Самыми распространёнными оказались помощники Siri от Apple и Goole Assitant — их используют по 36% опрошенных. 25% участников опроса выбрали помощник Alexa от Amazon, ещё 19% — Cortana от Microsoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле южнокорейская компания LG представила «умную колонку», которая будет поставляться в Россию с предустановленным голосовым помощником «Алиса» от российской компании «Яндекс».

Читайте ранее в этом сюжете: LG начнет продавать в России «умную колонку» с «Алисой» от «Яндекса»

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