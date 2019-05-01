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В Steam зарегистрирован миллиардный аккаунт

Техника

Компания Valve представила платформу для цифрового распространения компьютерных игр в 2003 году

Вашингтон, 1 мая 2019, 10:11 — REGNUM  Количество учётных записей, зарегистрированных в онлайн-сервисе распространения компьютерных игр Steam, превысило отметку в 1 млрд. Об этом сообщает портал TechRaptor.

Согласно статистике Steam ID Finder, учётная запись с порядковым номером с девятью нулями была зарегистрирована в электронной платформе Steam 28 апреля.

Отметим, количество зарегистрированных учётных записей не равняется количеству пользователей, так как учитываются неиспользуемые записи и записи, создаваемые автоматизированными системами (например, для рассылки рекламных сообщений).

В январе 2018 года в компании Valve, владеющей, платформой Steam, заявили о 90 млн активных пользователей. Тогда же было зарегистрировано максимальное количество людей (18,5 млн), одновременно использующих платформу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле бывший сотрудник компании Valve Ричард Гелдрич заявил, что компания фактически наложила 30% налог на всю цифровую дистрибуцию видеоигр, используя платформу Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший сотрудник Valve: Steam убивал индустрию ПК-игр

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