Эксперты назвали самые популярные кроссоверы на вторичном рынке Москвы

Москва, , 10:11 — REGNUM Наиболее популярные автомобили сегмента кроссоверы, проданные в первом квартале 2019 года в Москве, определили 1 мая эксперты портала «АвтоСТАТ-Инфо».

По данным портала, за указанный период в столице России было продано всего 20.363 подержанных внедорожника, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярным из этого числа стал Nissan X-Trail, который приобрел 651 житель Москвы. Вторым, наиболее продаваемым подержанным внедорожником, стал BMW X5, его выбрали 574 покупатели. Третьим по продаваемости стал Volkswagen Tiguan, приобретенный 542 жителями столицы.

Четвертым и пятым по количеству проданных экземпляров стали модели Nissan Qashqai и Toyota Land Cruiser.