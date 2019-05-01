Смартфон Energizer со сверхъёмкой батареей не заинтересовал покупателей

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Компания Avenir Telecom собрала только 1% от суммы, требуемой для запуска производства смартфона Energizer Power Max P18K Pop. Сбор средств проводился на краудфандинговой платформе IndieGoGo.

Смартфон Energizer Power Max P18K был представлен 26 февраля на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне. Главной особенностью новой модели стал сверхъёмкий (18 000 мА·ч) аккумулятор, позволяющий использовать устройство без подзарядки до 50 суток. Казалось, что новинка заинтересовала пользователей, например, ролик с презентации прототипа смартфона на видеохостинге YouTube набрал более 7 млн просмотров.

Компания решила организовать производство по краудфандинговой модели, собрав средства, необходимые для выпуска первой партии смартфонов, на платформе IndieGoGo. Кампания по сбору средств была объявлена в марте, сбор средств должен был продлиться до конца апреля. Для выпуска первой партии Energizer Power Max P18K требовалось собрать $1,2 млн, однако предзаказ устройства сделали только 11 человек, внеся чуть более $15 тыс.

Среди особенностей представленной модели, которые могли отпугнуть потенциальных покупателей, можно выделить высокую цену (около $550) и большие размеры устройства.

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