СМИ: Криштиану Роналду стал владельцем самого дорого автомобиля в мире

Турин, Италия, , 07:21 — REGNUM Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел автомашину Bugatti «La Voiture Noire», считающуюся самым дорогим автомобилем в мире, сообщает 1 мая La Stampa.

При этом, по данным издания, футболист получит свой Bugatti только через два года, так как данное время нужно на отладку автомобиля.

Автопроизводитель Bugatti представил свою модель «La Voiture Noire» на мартовском автосалоне в Женеве. Автомобиль оснащается двигателем мощностью 1500 л.с. и способна развивать максимальную скорость 420 км/ч.

Отметим, согласно данных журнала Forbes, общий прошлогодний доход нападающего «Ювентуса» составил 108 млн. долларов, при этом зарплата и бонусы составляют 61 млн из этой суммы, остальное — доходы от рекламы.