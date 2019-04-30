Москва, , 19:20 — REGNUM

В Йошкар-Олинской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью завершено перевооружение на ракетные комплексы мобильного базирования «Ярс», сообщает 30 апреля департамент информации Минобороны РФ.

«В соответствии с плановыми документами Минобороны России проводится перевооружение очередного полка Йошкар-Олинского ракетного соединения на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс». Сегодня в полном составе ракетный полк заступит на боевое дежурство. Таким образом, перевооружение дивизии будет завершено в полном объеме», — указано в сообщении.

Подчёркивается, что промышленность смогла обеспечить устойчивые темпы запланированного перевооружения ракетных войск стратегического назначения.

Кроме того, Минобороны РФ отмечает, что в данный момент происходит перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» частей Иркутской и Барнаульской дивизий РВСН.

Баллистические ракеты комплекса «Ярс» с дальностью поражения до 11 тыс. км оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, способными преодолевать систему ПРО противника.

Напомним, РВСН — род войск в составе Вооруженных сил РФ, являющийся основной частью сил ядерного сдерживания.