Volvo запускает онлайн-сервис по продажам автомобилей в Великобритании

Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Шведский автопроизводитель Volvo начал продажи своих автомобилей через онлайн-сервис в Великобритании. Об этом 30 апреля сообщает издание Automotive News Europe.

Новая платформа была запущена в Великобритании, которая считается третьим по величине рынком Volvo.

«У нас есть четкие данные, свидетельствующие о том, что потребители в Великобритании, как правило, имеют более высокую склонность покупать вещи в интернете», — заявил генеральный директор бренда в Великобритании Джон Уэйкфилд.

По его словам, эта платформа предлагает возможность покупки автомобиля с использованием всех видов финансирования. Hyundai, Peugeot, BMW и Mitsubishi также предлагают покупку автомобилей через онлайн-сервисы в Великобритании. Volvo не будет пытаться конкурировать с сайтами-агрегаторами по цене, а вместо этого предложит более выгодные условия для покупки у дилера.

Покупатель вводит почтовый индекс и выбирает ближайших дилеров. Цена на авто устанавливается раз в месяц дилером, при этом клиенты могут увидеть, как изменится ежемесячная стоимость при добавлении опций.

«Потребитель теперь имеет больше возможностей с интернетом, и мы это понимаем. Мы хотим сделать жизнь проще для них», — сообщил Уэйкфилд.

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