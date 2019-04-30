Хакеры украли криптовалюту у пользователей Outlook, Hotmail и MSN

Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Уязвимость Microsoft Outlook стала причиной того, что хакерам удалось похитить криптовалюту, принадлежащую некоторым пользователям. Об этом 29 апреля сообщил портал Motherboard.

Один пострадавший сообщил, что злоумышленники похитили у него 1 биткойн (BTC), стоимость которого оценивается сейчас в $5,18 тыс. Хакеры использовали его электронную почту для того, чтобы получить контроль над аккаунтом криптовалютной биржи Kraken. Несколько пользователей форума Reddit выступили с аналогичными заявлениями.

Согласно информации, предоставленной Microsoft, подобные атаки производились в период с 1 января по 28 марта 2019 года. Согласно сообщениям из других источников, подобное могло происходить на протяжении шести месяцев.

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Напомним, 23 апреля 2019 года стало известно, что неизвестному хакеру удалось украсть значительные суммы с аккаунтов криптовалютной платформы Ethereum. Причиненный им ущерб оценивается в $8 млн.

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