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В России разработали первое независимое от Windows программное обеспечение

Техника

Продукт предназначен для создания АСУ высокотехнологичными производствами

Томск, 30 апреля 2019, 14:05 — REGNUM  Уникальный для России программно-инструментальный комплекс для создания автоматизированных систем управления (АСУ) высокотехнологичными производствами разработали специалисты компании «ЭлеСи» и Томского государственного университета. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба вуза.

По словам директора Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александра Замятина, программное обеспечение функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем и полностью независимо от Windows. Работа выполнялась при поддержке правительства России в рамках постановления №218.

«Это полностью отечественный импортозамещающий продукт, позволяющий обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени, выполнять иные технологические функции», — отметил Замятин.

В свою очередь директор по инновационному развитию «ЭлеСи» Максим Костарев сообщил, что в ближайшее время продукт будет представлен потенциальным заказчикам.

Объём инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей, 50% из которых приходится на субсидию государства, ещё половина — средства индустриального партнера. Контроль качества и соблюдения сроков работ выполнили специалисты Военно-инженерной корпорации. В настоящее время программный комплекс успешно прошел необходимые испытания и готов к применению.

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