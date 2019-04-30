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Land Rover приступил к финальным тестам нового Defender

Техника

Пока на испытания вышли две версии Land Rover Defender: с пятидверным и трехдверным кузовом

Ковентри, Великобритания, 30 апреля 2019, 14:07 — REGNUM  Компания Land Rover приступила к завершающим тестам Land Rover Defender. Об этом 30 апреля сообщается на сайте британского автопроизводителя.

Сообщается, что на испытания пока вышли только пятидверная и трехдверная версии Land Rover Defender. Следующими версиями модели, которые пройдут испытания, станут длиннобазный вариант и пикап.

«Мы проехали на новом Defender 1,2 миллиона километров по всем уголкам земли в экстремальных климатических условиях, чтобы гарантировать, что он является самым мощным из когда-либо созданных Land Rover», — говорится на сайте компании.

Ожидается, что новинка станет самым проходимым внедорожником в истории бренда.

Под капотом нового авто, вероятно, будет 2,0-литровые бензиновый или дизельный мотор семейства Ingenium. Возможно, что в будущем появится Defender с гибридной силовой установкой.

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