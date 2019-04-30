На АЭС Фукусима-1 извлекают ядерное топливо из пострадавших хранилищ

Токио, , 13:54 — REGNUM Представители АЭС Фукусима-1 заявили, что из одного из зданий реактора, поврежденного в результате аварии в 2011 году, была извлечена часть ядерного топлива и перенесена в другое хранилище для более безопасного хранения.

Подобное извлечение ядерного топлива из хранилищ, пострадавших во время цунами, землетрясения и аварии на АЭС в 2011 году, происходит впервые. Извлечение топлива из блока №3 планировалось провести еще в конце 2014 года, но данное мероприятие многократно откладывали в виду сохранения высокого уровня радиации, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

По данным Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., семь неизрасходованных тепловыделяющих сборок были перенесены в общее хранилище из хранилища №3. Поскольку общее хранилище сейчас подвергается плановым проверкам в целях безопасности на предприятии, перемещение ядерного топлива может быть приостановлено до июля этого года.

Планируется перенести все оставшиеся 559 отработавших и неизрасходованных тепловыделяющих сборок из хранилища №3 в общее хранилище к марту 2021 года.