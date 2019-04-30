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Выросли продажи автомобилей компании Isuzu в России

Техника

В марте 2019 года

Москва, 30 апреля 2019, 13:54 — REGNUM  В марте 2019 года японская компания Isuzu зафиксировала рост продаж своих автомобилей в России. Об этом 30 апреля сообщает издание Car.ru.

Рост продаж машин этого бренда в марте составил 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Таким образом, всего компании удалось продать 64 авто. Это на 8 штук больше по сравнению с продажами марта прошлого года.

Что касается квартальной статистики, то здесь рост продаж составил примерно 30%. Так, в первом квартале 2019 года компания продала 169 авто, что на 42 единицы больше по сравнению с результатом 2018 года.

Напомним, компания Isuzu пока представлена в России двумя машинами: пикапом 2012 года D-Max и коммерческой моделью ELF.

Обновленный пикап D-Max уже поступил в продажу на российский рынок, что также повлияет на рост спроса на автомобили Isuzu в ближайшее время. Цена на авто начинается с 2,145 млн рублей. Единственный дизельный мотор объемом 3,0 л способен на отдачу 177 л. с. и имеет запас крутящего момента в 430 Нм.

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