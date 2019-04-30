«ВКонтакте» научила искусственный интеллект создавать новостные заголовки

Москва, , 13:36 — REGNUM Сотрудники «ВКонтакте» создали нейросеть, которая способна генерировать заголовки на основе новостных текстов. Об этом соцсеть сообщила 30 апреля.

Отмечается, что для обучения искусственного интеллекта использовались новости The New York Times и «РИА Новости». Результатом работы нейросети становится заголовок с правильными падежами и склонениями.

«ВКонтакте» заявила, что её эксперты первыми использовали в решении такой задачи технологию компрессии данных BPE (Byte Pair Encoding) и первыми произвели обучение искусственного интеллекта на основе русскоязычных новостных материалов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что издательство «Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте». Причиной стало то, что в соцсети был размещён файл аудиокниги «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня.

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