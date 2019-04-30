На параде Победы 9 мая продемонстрируют «тачанку» от АвтоВАЗа

Москва, , 13:05 — REGNUM На параде Победы 9 мая продемонстрируют автомобиль Lada 4×4 с пулеметным вооружением. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) сообщает ТАСС.

Боевой автомобиль закреплен за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он оснащен пулеметом 6П50 «Корд» с калибром 12,7 мм. Машина успешно прошла учения «Восток-2018».

"Десантники, оснащенные этими машинами, оперативно выполнили боевые задачи. В настоящее время ВДВ применяют эту машину в ходе тактических учений», — сообщил представитель ОПК.

Он добавил, что Lada 4×4 в будущем могут вооружить противотанковым ракетным комплексом «Корнет» или 30-миллиметровым станковым гранатометом АГС-30.

«Это логичное решение, которое усилит огневую мощь и мобильность ВДВ», — сказал источник.

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