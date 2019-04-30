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Стоимость 500-мегабитного интернета в Британии удивила экспертов

Техника

Компания Virgin Media предложила своим клиентам новую услугу

Лондон, 30 апреля 2019, 12:35 — REGNUM  Британский провайдер Virgin Media предложил своим клиентам подключиться к тарифу домашнего интернета со скоростью 500 Мбит/с. Об этом 29 апреля сообщил портал TrustedReviews.

Издание отмечает, что поскольку Virgin Media немного завышает скорость обмена данными, реальная скорость загрузки составляет 575 Мбит/с, а передачи — 38,5 Мбит/с. Таким образом, абоненты Virgin Media могут скачать 4K UHD-фильм объемом около 20 ГБ всего за шесть минут.

Издание отмечает, что не обошлось без подвоха: такой тип скорости доступен лишь для пакета V. VIP, в который входит подписка на множество телеканалов и сим-карта сотовой связи. Размер ежемесячной абонентской платы составляет 99 фунтов стерлингов в месяц (около $128 или 8,3 тыс. рублей).

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Напомним, Virgin Media была основана в марте 2006 года, в 2012 году доход компании составил 4,1 млрд фунтов стерлингов ($5,32 млрд). Компания владеет в Великобритании собственной волоконно-оптической сетью.

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