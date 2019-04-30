В США на аукционе продали сгоревшую Ferrari F355

Даллас, США, , 11:39 — REGNUM Обугленные останки Ferrari F355 Spider 1999 года продали на онлайн-аукционе Copart в США. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По фото, которое размещено на сайте Copart, видно, что после пожара от спортивной модели остались лишь днище, выхлопная труба и колесный диск. Тем не менее сгоревший суперкар нашел своего покупателя.

Новая Ferrari F355 Spider стоит около 102 тыс. долларов (6,6 млн рублей). Однако цена, за которую продали сгоревшее авто, не раскрывается.

Ferrari — не первая сгоревшая машина, проданная на аукционе. В 2016 году на Copart за 95 тыс. долларов (6,2 млн рублей) был продан сгоревший Porsche 911 Carrera 1996 года выпуска.

Напомним, Ferrari F355 Spider имеет 3,5-литровый атмосферный движок мощностью 380 л. с., крутящий момент которого составляет 363 Нм.

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