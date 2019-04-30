Москва, , 10:28 — REGNUM

Первый в России частный космодром, который планируют построить в Нижегородской области, будет проверен на безопасность полётов. Анализом аванпроекта займутся специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш. Об этом 30 апреля сообщили в госкорпорации.

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В ходе консультаций разработчиков проекта «Космокурс», которые планируют строительство нового космодрома, со специалистами ЦНИИмаш, которые состоялись накануне, 29 апреля, стороны договорились, что по новому космодрому будет предоставлена инженерная записка, сообщает ТАСС. На её основе Роскосмос оценит безопасность проекта.

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В Роскосмосе отметили, что, в соответствии с российским законодательством, госкорпорация должна «поддерживать подобные проекты и способствовать проведению независимой экспертизы».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Космокурс», которая занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полётов в космос, планирует построить частный космодром в Нижегородской области. Эту площадку компания планирует использовать для осуществления туристических суборбитальных полётов, первый из которых запланирован на 2025 год.