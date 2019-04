Стали известны характеристики нового Mercedes-Benz GLS для России

Москва, , 09:37 — REGNUM Появились первые подробности о технических характеристиках нового Mercedes-Benz GLS для России. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Компания Mercedes-Benz выпустит на российский рынок только две модификации GLS. Российским автолюбителям предложат дизельную версию GLS 400 d и бензиновую GLS 450.

Mercedes-Benz GLS 400 d оснащен 2,9-литровым мотором на 330 л. с., а вот бензиновая версия Mercedes-Benz GLS 450 более мощная. Её 3,0-литровый движок выдает 367 л. с. Оба автомобиля имеют пневматическую подвеску, девятипозиционный «автомат» и привод 4×4 с многодисковой муфтой подключения передних колес.

Новые модели предложены в трех вариантах оснащения. Для дизельных кроссоверов это Premium, Luxury и First Class, а для бензиновых — Premium Plus, Sport и First Class.

Базовая комплектация Premium включает третий ряд кресел, музыкальную систему MBUX с навигатором, двухзонный климат-контроль, подогрев всех кресел и камеру заднего вида. Кроме того, в авто есть люк и светодиодные фонари.

Машины версии Premium Plus получат боковые подушки безопасности на втором ряду и вентиляцию передних кресел. Также в комплектацию войдут камеры кругового обзора и внешние подножки.

В комплектации Luxury появится автономный обогреватель, аудиосистема Burmester, четырехзонный климат-контроль и доводчики дверей.

Спортивная версия GLS у бензинового кроссовера отличается только особым AMG-декором и отсутствием дополнительного обогревателя.

Вариант авто версии First Class оснастят активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control, дорогой обивкой салона и мультиконтурными сиденьями с массажером.

Стоит отметить, что автомобили первого класса будут поставлять российским покупателям напрямую с американского завода. Более дешевые версии станут выпускать на подмосковной площадке концерна Daimler.

Ориентировочная дата выпуска первого серийного авто — конец 2019 года.

Читайте также: Mercedes-Benz построил в Южной Корее центр по продаже грузовых автомобилей