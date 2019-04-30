Daimler AG прекращает выпуск автомобилей Smart в США и Канаде

Берлин, , 08:56 — REGNUM Концерн Daimler AG снимет с производства автомобили Smart в Соединенных Штатах и Канаде в конце 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Двухместные автомобили Smart, с их уникальным дизайном и способностью вписаться в половину парковочного места, так и не стали популярны в США и Канаде. За март 2019 года в Соединенных Штатах было продано всего 90 автомобилей, что на 18% меньше, чем годом ранее.

За последние несколько лет в США упали продажи небольших автомобилей из-за относительно дешевого бензина и экономической стабильности, которая позволяла потребителям покупать более крупные грузовые автомобили и внедорожники.

Электромобили марки Smart могут проехать всего 93 км без подзарядки. В то время как Tesla Model 3 может проехать без подзарядки 425 км.

По словам представителей компании, дилеры Mercedes по-прежнему будут предлагать запчасти и ремонт для автомобилей Smart.

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