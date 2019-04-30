В Минпромторге РФ рассказали об особенностях парадного кабриолета Aurus

Москва, , 07:36 — REGNUM В Минпромторге России рассказали об особенностях новых парадных кабриолетов Aurus, созданных по специальному заказу Минобороны для замены автомобилей «ЗиЛ» на предстоящем параде Победы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, машина имеет высокий уровень унификации с седаном Aurus Senat, хотя клиренс нового кабриолета меньше чем у седана, а обводы кузова значительно изменены.

«Плечевая линия приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика», — сообщил министр.

Мантуров также отметил, что параметры управляемости и устойчивости автомобиля не уступают лучшим современным авто.

Машина оборудована гибридным силовым агрегатом состоящим из двигателя V8 на 600 л. с. и электромотора. Агрегат работает с 9-позиционным «автоматом». Привод машины 4×4.

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