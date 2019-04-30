Китай запустил сразу два новейших научных спутника «Тяньхуэй II-01»

Пекин, , 06:56 — REGNUM Китай успешно запустил два спутника «Тяньхуэй II-01» для научных экспериментов на орбиту, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Запуск был совершен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в центральной части Китая. На орбиту их выводила ракета-носителя «Чанчжэн-4В», а сам запуск стал уже 303 миссией ракет семейства «Чанчжэн». Спутники проведут ряд научных экспериментов, включая исследование наземных ресурсов, а также географические и картографические исследования.

Напомним, что спутники семейства «Тяньхуэй» используются для дистанционного зондирования Земли, они оснащены мультиспектральными стереоскопическими камерами разрешением 10 метром, благодаря которым удается получить трехмерное изображение.

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