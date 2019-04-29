Свободы в интернете становится всё меньше – Анатолий Вассерман

Москва, , 17:34 — REGNUM Основную роль в ограничении свободного общения в сети интернет играют не государства, а крупные коммерческие структуры, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«На мой взгляд, интернет становится менее свободным, причём основную роль в этом играют, пожалуй, даже не государства, а крупные коммерческие структуры, — сказал Вассерман. — Хотя, конечно, те же Google или Facebook действуют под давлением политиков, но они и сами готовы поддаваться определённым видам политического давления. Но в целом же интернет становится всё менее свободным».

Однако в связи с этим Вассерман уточнил, что, по его мнению, свобода в интернете должна быть точно такой же, как и во всех остальных сферах человеческой деятельности.

«Если не принято на улицах материться, то, соответственно, это в той же мере неприемлемо и в интернете. Если за публичную ложь в обычном СМИ вы рискуете оказаться под судом за клевету, это значит, что и в своём блоге вам не следует клеветать, — сказал Вассерман. — С моей точки зрения, интернет не должен отличаться от других сфер человеческой деятельности. Другое дело, что нынешнее положение, когда в интернете ключевую роль играют не государства, а коммерческие структуры, в целом соответствует догматам тоталитарной секты «Либералы». Именно поэтому в тех местах интернета, что контролируются крупными коммерческими структурами, свободы остаётся ничуть не больше, чем во всех других местах, где действует эта тоталитарная секта. И когда, например, Facebook блокирует каналы, где высказываются против организованной террористической группировки «Украина», но не блокирует каналы, где деятели этой террористической группировки подробно обсуждают уже состоявшиеся и ещё планируемые акты террора против русского большинства граждан Украины, то это как раз и означает, что речь идёт не о свободе, а именно о тоталитарной секте, подавляющей все мнения, кроме своего собственного. И мне лично кажется, что когда в интернете будут действовать те же законы, что и вне его, он станет в конечно счёте значительно свободнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующего кафедрой Российского государственного социального университета Михаила Гундарина, свобода коммуникации, прежде всего в интернете, ограничивается во всём мире, хотя в Европе это происходит не совсем так, как в РФ.

«Другое дело, что власть закрывает возможность для того, чтобы недовольные жители страны активно «выпускали пар», понося власть на чём свет стоит. Значит, эти самые власти должны взять на себя обязательства не делать ничего такого, за что их стоит нецензурно ругать», — добавил Гундарин.

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