Премьера Volkswagen Golf откладывается

Вольфсбург, Германия, , 15:45 — REGNUM Компания Volkswagen перенесла сроки премьеры нового Volkswagen Golf минимум на полгода. Об этом сообщается на сайте 110km.ru.

Ранее компания обещала выпустить хэтчбек в июне 2019 года. Однако производство нового Volkswagen Golf начнется не ранее конца февраля 2020 года. Эта задержка связана со сложностями с электронной «начинкой» авто.

Напомним, в декабре 2018 года на ежегодном мероприятии Brand Annual Session компания Volkswagen анонсировала премьеру хэтчбека Golf восьмого поколения с полностью цифровым интерьером, единственным аналоговым элементом которого станет руль.

Изготавливать новый Volkswagen Golf будут на предприятии в городе Вольфсбург. В разработку авто следующего поколения инвестировали порядка 1,8 млрд евро. Кроме того, еще около 3 млрд евро будет направлено на подготовку к производству.

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