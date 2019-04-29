Спорткар Nissan GT-R R36 останется без гибридной силовой установки

Иокогама, Япония, , 15:04 — REGNUM В японской автокомпании Nissan решили не снабжать новый автомобиль GT-R R36 гибридным мотором. Об этом 29 апреля сообщает издание Motor1.

По словам главного специалиста по модели Хироши Тамуры, компания не хочет делать спорткар дороже. В Nissan считают, что большинство покупателей отказалось бы покупать, значительно подорожавшую модель.

По его словам, гибридное авто стоило бы на 10 тыс. долларов дороже своей бензиновой версии. Кроме того, такой автомобиль, по словам Тамуры, было бы на 200 килограммов тяжелее.

«Действительно ли вы хотите гибридный агрегат для GT-R? 99% наших клиентов ответили: «Нет, спасибо», — сказал Тамура.

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