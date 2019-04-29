Представлен логотип нового Chevrolet Corvette C8

Детройт, США, , 12:59 — REGNUM Компания General Motors официально представила эмблему нового среднемоторного Corvette C8. Об этом 29 апреля сообщает издание Motor1.

Новую эмблему спорткара показали на ежегодном мероприятии Corvette Bash в США в городе Боулинг-Грин. Логотип будет принадлежать автомобилю Corvette, который компания рассекретит летом 2019 года. Эта эмблема стала частью тизерной кампании Corvette.

Логотип представляет из себя черно-красную галочку с золотым крестом Chevrolet на одной из ее сторон. Кроме представленного значка, компания представила эволюцию фирменного знака.

Напомним, что всего было построено более 100 тестовых мулов Corvette C8, часть из которых были разбиты во время краш-тестов при оценке безопасности спорткара.

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