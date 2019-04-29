Компания Jaguar Land Rover разрабатывает технологию «умного кошелька»

Лондон, , 12:05 — REGNUM Британская компания Jaguar Land Rover тестирует программное обеспечение (ПО), которое позволит водителям заработать криптовалюту IOTA в обмен на предоставленные данные. Об этом 29 апреля сообщает Reuters.

Компания разрабатывает так называемую технологию «умного кошелька», которая будет установлена на авто. Водители автомобилей Jaguar получат вознаграждение монетами IOTA за предоставление поставщикам навигационных услуг или местным властям таких данных, как заторы на дорогах или выбоины.

Как сообщают представители компании, водители также могут получить вознаграждение за участие автомобиля в программе совместного использования. Полученные жетоны могут быть использованы для оплаты дорожных сборов, парковки и зарядки электромобилей.

Отмечается, Jaguar преследует цель «достичь нулевых выбросов, нулевых аварий и нулевых заторов».

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