Турция завершает работу над баллистической ракетой класса «воздух — воздух»

Анкара, , 11:59 — REGNUM Проект первой турецкой баллистической ракеты класса «воздух — воздух» Göktuğ, разрабатываемый Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности TÜBİTAK, находится на завершающей стадии. TÜBİTAK занимается исследованием и развитием систем и подсистем, оптимизирующих производство ракет, реактивных снарядов и боеприпасов. Одна из главных задач организации — снижение зависимости оборонного сектора от импорта.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава TÜBİTAK Гюрджан Окумуш сообщил, что в активной разработке находятся более 50 проектов с общим бюджетом около 600 млн долларов. Он особо отметил, что использование ракет класса «воздух — воздух» набирает актуальность, и сказал: «Если вы располагаете хорошей ракетой «воздух — воздух», вы вступите в бой, уже ведя в счёте. Осознавая этот факт, мы также стараемся доводить наши ракеты до наивысшего технологического уровня». Гюрджан Окумуш подчеркнул, что одним из наиболее ожидаемых проектов является ракета Göktuğ: «На выставке IDEF'18 мы уже анонсировали ее. Наша ракета с управляемым наведением по инфракрасному лучу, а также приданная ей система активного захвата цели успешно прошли баллистические огневые испытания, эту стадию можно считать завершенной. В то же время продолжаются ее летные испытания. Проект Göktuğ вошёл в свой последний «вираж». Через несколько месяцев после выставки IDEF'19 мы начнем проводить ее боевые пуски. Мы нацелены на завершение проекта к концу 2020 года. Тогда же будут завершены и испытания ракеты путем боевого пуска с самолёта. После этого мы рассчитываем на ее серийное производство. Планируется, что в 2021 году ракета Göktuğ начнет поступать на вооружение в войска».