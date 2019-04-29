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У компании Toyota появится собственный испытательный трек

Техника

Как альтернатива Нюрбургрингу

Токио, 29 апреля 2019, 11:41 — REGNUM  Toyota Motor Corporation приступила к частичной эксплуатации нового технического центра с собственной испытательной трассой. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Toyota может в скором времени покинуть испытательную трассу в Нюрбургринге. Сообщается, что новая трасса, расположенная в научно-исследовательском подразделении Toyota Shimoyama, сможет полностью заменить немецкий трек. Расположено научное подразделение в Японии в префектуре Айти. Оно будет занимать территорию в 650,8 га.

В состав научно-испытательной базы войдут специализированные испытательные полигоны, а также полигоны для высокоскоростных испытаний. Кроме того, там уже открыта площадка для загородных тестов. Она представляет собой трассу длиной 5,3 км. Особенностью трассы являются ее 75-метровые подъемы и спуски. Обслуживают трассу 50 человек, больше половины из которых тест-пилоты.

Ожидается, что Toyota Shimoyama полностью заработает к 2023 году.

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