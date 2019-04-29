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В России на долю седанов приходится 44% автопарка

Техника

На территории РФ насчитывается 19,14 млн машин в кузове «седан»

Москва, 29 апреля 2019, 11:08 — REGNUM  На долю седанов приходится 44% российского автопарка. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

На территории РФ насчитывается 19,14 млн машин в кузове «седан» — это 44% от всего объема легковых автомобилей в стране (по состоянию на 1 января 2019 года).

Однако в агентстве отмечают, что, несмотря на популярность в России седанов, их продажи падают. Так, в 2018 году их продали на 2% меньше, чем в 2017 году.

Сообщается также, что самым доступным седаном в России является отечественная LADA Granta, средняя цена которой около 435 тыс. рублей. На втором месте седан Datsun on-DO (474 тыс. рублей), а на третьем месте — Renault Logan (554 тыс. рублей).

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