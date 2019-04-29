SK Telecom разработает карту HD для автономного вождения в Сонгдо

Сеул, , 10:48 — REGNUM Южнокорейская компания SK Telecom создаст карту высокого разрешения (HD) на основе своей сети 5G для автономного вождения в Сонгдо. Об этом 29 апреля сообщает Yonhap.

Ведущий оператор мобильной связи Южной Кореи подписал соглашение со Свободной экономической зоной Инчхона (IFEZ) по созданию HD-карты на основе 5G на территории в 132,9 кв км в международном деловом районе в западной части портового города Инчхон — Сонгдо.

HD-карты позволят транспортным средствам «видеть» за пределами поля зрения водителя, обеспечивая точное представление о дороге и передавая информацию об окружающей среде.

Как заявили в SK Telecom, инфраструктура для 5G будет создана к октябрю 2019 года, а проект по созданию HD-карты компания закончит к концу этого года.

SK Telecom и IFEZ также совместно создадут базу данных для анализа пешеходного трафика в свободной экономической зоне с целью улучшения транспортной системы в регионе.

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