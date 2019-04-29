Названо лучшее авто с панорамной крышей на российском рынке

Москва, , 09:34 — REGNUM Лучшим авто с панорамной крышей в России стал японский кроссовер Suzuki Vitara, сообщается на сайте 110km.ru.

Преимуществами Suzuki Vitara перед другими авто с панорамной крышей были названы: вместительный салон, доступная стоимость и панорамный люк с электроприводом.

«В результате у пассажиров появляется ощущение поездки в кабриолете», — пишут специалисты сайта.

Второе место занимает Nissan X-Trail. У этой модели модифицированные амортизаторы, улучшенная шумоизоляция. Кроме того, начиная с версии SE+ X-Trail, к обогреву лобового стекла и передних кресел добавляется подогрев руля и кресел второго ряда.

Тройку лидеров замыкает семейный автомобиль Skoda Octavia Combi. Этот автомобиль, по мнению составителей рейтинга, идеален для семейного отдыха.

Авто Kia Soul заняло четвертую строчку. Топовая версия этого городского вседорожника имеет стеклянную крышу с люком, передними креслами с функцией вентиляции и набором электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в салоне есть большой дисплей медиасистемы диагональю 10,25 дюйма и система контроля слепых зон.

На пятом месте в рейтинге Hyundai Santa Fe. Это авто считается одним из самых безопасных в своем классе. Машина снабжена системами предупреждения о возможном столкновении, контролем за рядностью движения и системой предупреждения выезда из своей полосы. Кроме того, в авто имеется функция контроля за состоянием водителя.

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