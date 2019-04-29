Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о структуре хакерских групп

Москва, , 08:44 — REGNUM Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали журналистам о том, как между собой связаны мировые хакерские группы. Об этом 29 апреля сообщили «Известия».

По словам экспертов, всего в мире сейчас насчитывается несколько десятков тысяч хакеров, распределённых в 14 групп. Самая большая группа занимается финансовыми киберпреступлениями, её участники осуществляют атаки на банки, бизнес и отдельных людей. В так называемую «элитную» группу хакеров входят нескольких сотен человек.

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Напомним, 15 апреля 2019 года «Лаборатория Касперского» сообщила о новой уязвимости в операционной системе Windows. Благодаря ей злоумышленники могли получить доступ к ПК пользователя. Патч, решающий проблему, Microsoft выпустила 10 апреля 2019 года.

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