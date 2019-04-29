Продажи SsangYong выросли на 13,7% в первом квартале 2019 года

Сеул, , 08:42 — REGNUM Продажи южнокорейской компании SsangYong Motor выросли в период с января по март 2019 года на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 29 апреля сообщает Yonhap.

Всего было продано за первый квартал 2019 года 34 851 авто южнокорейского автопроизводителя. Суммарная выручка от продажи авто составила 933 млрд вон (52 млрд рублей).

Продажи топовой марки Rexon увеличились в январе-марте 2019 года на 50,8%. Согласно сообщению компании, продажи на внутреннем рынке достигли самого высокого уровня за 16 лет, за счет выпуска новых моделей, таких как Rexon Sports Khan и Korando.

«С началом продаж нового автомобиля в первом квартале мы достигли самых высоких показателей с момента основания компании и продемонстрировали несколько улучшенные показатели бизнеса. Благодаря нашей новой линейке мы будем пионерами за рубежом», — заявил президент компании Чхве Джон-щик.

Сообщается, что в ближайшее время SsangYong планирует расширить географию продаж моделей Korando.

Напомним, индийская компания Mahindra & Mahindra владеет 72,9% акций SsangYong Motor.

Читайте также: SsangYong начнет продажи внедорожника Korando в Европе в конце 2019 года