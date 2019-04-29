Продажи автомобилей Nissan в марте 2019 года в России выросли на 27%

Москва, , 08:04 — REGNUM Продажи японского автопроизводителя Nissan в России за март 2019 года выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Общее число проданных в марте 2019 года в России машин марки Nissan составило 8136 штук.

Самой популярной машиной Nissan на российском рынке в марте 2019 года стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 89%, до 2988 штук по сравнению с мартом 2018 года. Второе место занял Nissan X-Trail. Его купило 2790 автолюбителей. Этот показатель на 60% выше результата годичной давности.

Кроме того, сообщается, что по итогам первого квартала 2019 года в РФ было продано 19 285 машин Nissan, что на 7% выше показателя первого квартала 2018 года. В результате по продажам среди всех автопроизводителей России Nissan занял седьмое место. При этом доля рынка марки, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, составила 4,9%.

Читайте также: В России отзывают около 800 кроссоверов Nissan Terrano