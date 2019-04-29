Метро китайского Чжэнчжоу удлинится на почти 160 км к 2024 году

Чжэнчжоу, Китай, , 07:54 — REGNUM Главный экономический планировщик Китая одобрил семь проектов метров городе Чжэнчжоу провинции Хэнань на общую сумму инвестиций 113,89 млрд юаней (около $17 млрд), сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Новые проекты увеличат протяженность линий метро суммарно на 159,6 км до 326,54 км, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе. Строительство запланировано на период с 2019 по 2024 годы в рамках концепции ускорения развития городских кластеров.

Как сообщало ИА REGNUM, метро Пекина обзаведется еще тремя линиями уже в 2019 году, а протяженность его увеличится до 699,3 км.

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