Названы самые популярные японские авто с пробегом в России

Москва, , 07:28 — REGNUM Toyota Corolla возглавила рейтинг самых покупаемых машин с пробегом в России по итогам первого квартала 2019 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Всего за период с января по март 2019 года в России было продано 323,6 тыс. легковых авто с пробегом. Лидером стал легковой автомобиль Toyota Corolla. Этот седан выбрали 22 тыс. покупателей.

Второе место рейтинга заняла Toyota Camry, показатель продаж которой за отчетный период составил 17,5 тыс. экземпляров.

На третьем месте оказался Mitsubishi Lancer, перепродажи которого составили 10,7 тыс. единиц.

Четвертое место в рейтинге самых популярных машин на вторичном рынке России заняла Toyota RAV4. Ее выбрали 9 тыс. автолюбителей.

В десятку самых продаваемых машин с пробегом в России также попали: седан Nissan Almera (8,4 тыс. шт), кроссовер X-Trail (7,7 тыс. шт.), Qashqai (7,5 тыс. шт.), Mazda3 (6,8 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (6,5 тыс. шт.), Honda CR-V (5,9 тыс. шт.).

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