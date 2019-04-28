В течение 20 лет будет полностью автоматизировано 14% рабочих мест — ОЭСР

Париж, , 14:42 — REGNUM В странах, являющихся членами Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в течение 20 лет автоматизация и роботизация затронет почти половину рабочих мест. Об этом свидетельствует доклад ОЭСР, опубликованный на сайте организации.

Эксперты представили прогноз автоматизации рабочих процессов в странах ОЭСР, включая большинство стран Евросоюза, Австралию, Канаду и США. Они прогнозируют, что в течение следующих 20 лет до 14% рабочих мест будут полностью роботизированы, а 32% — значительно автоматизированы.

Ожидается, что за этот период количество людей, занятых в сфере промышленного производства, сократится на 20%. В то же время количество работников сферы услуг увеличится на 27%.

В докладе отмечается, что для преодоления этого вызова правительствам нужно будет пересмотреть подходы к социальной защите граждан, а также обеспечить доступность программ дополнительного образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году число промышленных роботов, использующихся в России, увеличилось более чем на 21%.