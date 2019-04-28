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Телекоммуникационный спутник «Ямал-601» доставили на Байконур

Техника

«Ямал-601» станет самым мощным спутником связи в составе российской орбитальной группировки

Москва, 28 апреля 2019, 11:35 — REGNUM  Спутник «Ямал-601», изготовленный по заказу АО «Газпром космические системы», был доставлен на космодром Байконур 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Центра им. Хруничева.

Специалисты французской компании Thales Alenia Space, изготовившей спутник «Ямал-601», в ближайшие дни приступят к проверке космического аппарата в монтажно-испытательном комплексе космодрома.

Отмечается, что специалисты Роскосмоса уже приступили к подготовке ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» к запуску спутника.

Запуск спутника «Ямал-601» осуществляется в рамках Федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания в России. Отмечается, что пропускная способность этого аппарата сделает его самым мощным спутником связи в составе российской орбитальной группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на космодром Байконур была доставлена ракета-носитель «Протон-М», которая будет использоваться при запуске спутника «Ямал-601».

Ожидается, что спутник будет запущен в конце мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракету «Протон-М» доставили на Байконур для запуска спутника «Ямал-601»

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