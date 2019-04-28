Пекин, , 10:20 — REGNUM Компания Xiaomi выпустит кредитную карту совместно с одним из китайских банков. Об этом сообщает MyDrivers.

Китайская компания опубликовала рекламный плакат, на котором представлена кредитная карта с логотипом Xiaomi. Издание предполагает, что одним из партнёров Xiaomi может стать China Merchants Bank.

Отмечается, что с 2015 года Xiaomi выпустила несколько мобильных приложений, которые позволяют совершать покупки продукции компании на территории Китая в кредит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта американская компания Apple представила сервис Apple Card, предусматривающий оформление виртуальной платёжной карты.

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