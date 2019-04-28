Появилось видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Иркутск, , 10:07 — REGNUM Авиастроительная корпорация «Иркут» обнародовала видеозапись полета опытного образца пассажирского самолета МС-21−300. Видеозапись была опубликована 27 апреля на YouTube-канале корпорации «Иркут».

Самолет совершил беспосадочный полет из Иркутска в Ульяновск. Весь полет прошел в штатном режиме. Экипаж сообщил, что никаких замечаний к работе систем самолета во время полета не было.

В Ульяновске опытный образец МС-21−300 будет покрашен по серийным технологиям, а затем отправится в аэродром Раменской в подмосковной Жуковском, где будут проходить дальнейшие летные испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МС-21−300 — это новый российский ближне‑ и среднемагистральный пассажирский самолет, который вмещает от 1500 до 211 пассажиров. Впервые самолет поднялся в воздух 28 мая 2017 года. Ожидается, что сертификация самолета будет завершена в 2020 году. Старт серийного производства намечен на 2021 год. Задержка с началом серийного производства связана с тем, что США ввели против России санкции и запретили поставки аэрокомпозитных материалов, из которых должно быть изготовлено крыло МС-21−300. Теперь производство этих материалов налаживается в России.