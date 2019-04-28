Google разработает операционную систему для кнопочных телефонов — СМИ

Маунтин-Вью, США, , 09:54 — REGNUM Американская компания Google разрабатывает упрощённую версию операционной системы Android для использования на кнопочных сотовых телефонах. Об этом сообщает GizChina.

В марте 2018 года Google представила операционную систему Android Go, предназначенную для использования на смартфонах с низкой производительностью.

По данным издания, сейчас в американской компании работают над ещё одной модификацией ОС Android, которая сможет использоваться на кнопочных сотовых телефонах.

Ожидается, что более подробная информация о новой операционной системе будет представлена на конференции Google в мае.

Согласно отчету компании StatCounter, в марте 2019 года доля Android среди операционных систем для мобильных устройств составила 75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Еврокомиссия приступила к рассмотрению антимонопольного дела, касающегося Google и холдинга Alphabet, в который входит эта компания. Google обвиняется в использовании операционной системы Android в качестве инструмента для создания монополии на рынке операционных и поисковых систем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Google рассказали, как выполнят антимонопольное решение ЕС