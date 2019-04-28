Apple выпустит беспроводные наушники AirPods 3 в конце 2019 года — СМИ

Тайбэй, , 09:25 — REGNUM Американская компания Apple выпустит беспроводные наушники AirPods третьего поколения в конце 2019 года. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, сборка новых наушников от Apple, как и AirPods второй серии, будет производиться на линиях тайваньской компании Inventec и китайской Luxshare Precision.

Отмечается, что главной особенностью новых беспроводных наушников станет функция шумоподавления.

В 2018 году Apple поставила около 35 млн AirPods, заняв 75% мирового рынка беспроводных наушников. Эксперты прогнозируют, что в 2019 году американская компания поставит до 50 млн таких устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта компания Apple начала продажи беспроводных наушников AirPods 2.