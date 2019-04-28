В США выступили против использования искусственного интеллекта в полиции

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Консорциум американских технологических компаний Partnership on AI выступил против использования технологий искусственного интеллекта в полицейских и судебных системах. Об этом сообщает Bloomberg.

Консорциум организаций, занимающихся разработками в области искусственного интеллекта, Partnership on AI был создан в сентябре 2016 года. Учредителями консорциума стали компании Amazon, Facebook, Google, DeepMind, Microsoft и IBM, позже к консорциуму присоединилась компания Apple.

Partnership on AI опубликовал заявление, в котором говорится, что технологии искусственного интеллекта не должны использоваться для принятия решений в судебной и полицейской системе. В частности, для принятия решений о выборе меры пресечения или для вынесения приговора.

«Мы ещё очень далеки от того, чтобы ответственно использовать технологии искусственного интеллекта», — отметил представитель организации Upturn, являющейся членом Partnership on AI, Логан Коепке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе группа акционеров американской компании Amazon потребовала от руководства компании ограничить продажу программного обеспечения для распознавания лиц Rekognition правоохранительным органам США.

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