Поставки смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Токио, , 07:56 — REGNUM Японская корпорация Sony поставила в первом квартале года 1,1 млн смартфонов, что является самым низким показателем компании за последние 10 лет. Об этом сообщает портал PhoneArena.

Низкие показатели поставок по итогам первого квартала года заставили администрацию компании скорректировать показатели на финансовый год, закончившийся в марте 2019 года. В Sony посчитали, что с марта 2018 по март 2019 компания поставила около 6,5 млн смартфонов. Прогноз на следующий финансовый год ещё скромнее — Sony рассчитывает поставить 5 млн устройств.

Пик популярности смартфонов Sony пришёлся на 2014 финансовый год, тогда компания поставила почти 40 млн устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля японская корпорация упразднила отдельное мобильное подразделение Sony Mobile. Оно было объединено с подразделением, специализирующемся на телевизорах и видеокамерах.

Издание Nikkei Asian Review отметило, что сокращение производства смартфонов затронет до 2 тысяч сотрудников Sony, которые будут уволены или переведены в другие подразделения компании.

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