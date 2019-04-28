Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
08:20:27 МСК

СМИ узнали о переносе запуска спутника системы ГЛОНАСС

Техника

Запуск перенесён с 13 на 27 мая

Москва, 28 апреля 2019, 07:18 — REGNUM  Запуск спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесён с 13 на 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, перенос не связан с техническим состоянием ракеты-носителя, разгонного блока, космического аппарата или стартового стола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что запуск спутника «Глонасс-М» запланирован на 13 мая.

В настоящее время в составе орбитальной группировки российской навигационной системы находится 26 спутников. 24 аппарата используются по целевому назначению, один спутник находится на этапе лётных испытаний, ещё один — выведен в орбитальный резерв.

Запуск нового аппарата позволит заменить спутник с выработанным ресурсом.

Читайте ранее в этом сюжете: Спутник «Глонасс-М» отправится на орбиту Земли 13 мая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить