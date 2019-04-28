Новый железндорожный мост через реку Янцзы в Китае будет готов к 2020 году

Хэфэй, Китай, , 02:51 — REGNUM Стальные конструкции нового железнодорожного моста через реку Янцзы были соединены воедино в городе Уху провинции Аньхой на востоке Китая, давая зеленый свет на открытие скоростной железнодорожной магистрали Шанцю-Хэфэй-Ханчжоу уже в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Двухуровневый вантовый мост имеет пролет между двумя основными башнями шириной 588 метров. Верхний, автомобильный ярус моста имеет восьмиполосную проезжую часть и четыре железнодорожные пути на нижнем ярусе. Двое путей специально отведены под скоростную железную дорогу Шанцю-Хэфэй-Ханчжоу, в то время как оставшиеся двое зарезервированы под междугородние поезда.

Возведение моста является ключевым проектом в рамках скоростной железной дороги Шанцю-Хэфэй-Ханчжоу, строительство которой началось еще в 2014 году. Планируется, что дорога будет открыта для движения поездов на скорости 350 км/ч уже в 2020 году. Она соединит город Шанцю провинции Хэнань в центральном Китае со столицей провинции Аньхой городом Хэфэй и столицей провинции Чжэцзян городом Ханчжоу на востоке Китая.

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